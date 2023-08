Hoe straf zijn de prestaties van Ella Gebruers! De 13-jarige Looise behaalde bij dames 3 tegen Stefanie Schroyen in Koersel haar tiende (!) toernooizege van 2023 en is klaar voor een stap hogerop. “Stress ken ik niet. Het is het plezier wat telt”, zegt een zelfverzekerde Gebruers.