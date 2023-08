Red Lions met de voeten op de grond na bronzen medaille: “Dit EK heeft ons laten zien dat we onze eigen grootste tegenstander zijn”

“Ik baal eigenlijk enorm.” Zelfs met een bronzen medaille om de nek en een gewonnen match tegen de wereldkampioen achter de rug kon er geen lachje af bij aanvoerder Felix Denayer (33). “Het is een zuur gevoel om brons om te hangen. Zeker nu ik hier achter mij Nederland en Engeland zie opwarmen voor de finale. We hadden de kaarten in handen om die match te spelen. De afgelopen vier mogelijkheden die we hadden om de mooiste kleur medaille te pakken hebben we laten schieten. Voor sommigen onder ons zijn dit ook stilaan de laatste kansen”, verwees Denayer naar zijn eigen situatie.

Na het olympisch goud van Tokio volgde zilver op het WK, zilver en brons in de Pro League en nu opnieuw brons op het EK. “Dit EK heeft ons heeft laten zien dat wij zelf onze grootste tegenstander zijn. In het verleden moesten we altijd opboksen tegen landen die boven ons stonden. Sinds Tokio kwamen we in een situatie terecht waar we zelf helemaal aan de top staan. Dan is het zaak om naar jezelf te kijken en te zoeken hoe je jezelf opnieuw kan uitdagen om tien procent beter te worden. Dat is niet evident. Want dan moet je een glazen plafond naar boven duwen.”

© BELGA

Niet meer de beste

Florent van Aubel (31) was het niet helemaal eens met zijn collega-aanvaller Denayer. “We zijn al een tijdje niet meer de beste ploeg van de wereld. Ik ben nu héél hard voor mezelf en voor mijn ploeggenoten”, geeft Van Aubel toe. “Maar die emoties komen nadat we drie wedstrijden op rij verliezen van Nederland. Dan moet je jezelf toch vragen beginnen stellen. Engeland en Nederland speelden de EK-finale, niet wij. Wij verloren ook de WK-finale. Je mag jezelf geen rad voor de ogen draaien en blijven zeggen dat we nog steeds de beste zijn. Je mag niets vanzelfsprekend beschouwen.”

Het geleverde spel van de Red Lions was tegen Duitsland, net zoals de rest van het EK, op het niveau van een olympisch kampioen. Uiteindelijk beslisten details - individuele fouten - in de halve finale over de kleur van de medaille. “Toen we onze titels veroverden waren we zo goed voorbereid dat die details onze kant opvielen”, weet Denayer. “Dat is geen geluk. Dat dwing je af. Daarin moeten we opnieuw beter worden. Daarom is het fantastisch om te zien hoe indrukwekkend onze nieuwe jonge spelers waren. We zijn zelfs op het punt gekomen dat zij ons beginnen pushen in plaats van andersom. Op de korte termijn doet dit EK pijn, maar wat betreft de langere termijn is de positief wel positief.”