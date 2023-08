Emile en Vera brachten al twee ‘ontdekkingsbiertjes’ op de markt, het derde is in de maak. — © Karel Hemerijckx

Maasmechelen

Zij dronk twee jaar geleden nog geen bier, maar werd verliefd op een bierfanaat. Intussen worden de biertjes Emile Janssen (36) en Vera Claassens (36) al in meer dan 70 verkooppunten in Nederland en België verkocht. Twee biertjes liggen al in de rekken, een derde is in de maak. Terugkerend thema: ontdekkingsreizigers.