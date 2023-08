VTM wuift Dany Verstraeten uit met tv-special ‘Dank u Dany’

Hoewel Verstraeten de voorbije jaren nog uitsluitend het nieuws presenteerde op zondagmiddag, krijgt hij op dinsdag 5 september een groots afscheid. VTM wil het anker uitwuiven met een gelegenheidsprogramma, Dank u Dany, dat na Familie wordt uitgezonden. Het zal ruim een uur duren. Over de inhoud is nog niks bekend.

Het is logisch dat VTM wil stilstaan bij het afscheid van Verstraeten. Hij is zowat de laatste pionier van de commerciële zender die de deur achter zich dichttrekt. Verstraeten presenteerde op 1 februari 1989 samen met Nadine Desloovere het eerste nieuwsbulletin van VTM. Dat was toen uitzonderlijk een late editie, na het openingsgala vanuit Kursaal Oostende. Verstraeten maakte ook uitzendingen toen koning Boudewijn overleed en ging zelfs live vanop Ground Zero, een jaar na 9/11. De beelden waar hij haast wegvloog door de harde wind, behoren tot het collectieve geheugen.

Verstraten is 67 jaar en had drie jaar geleden al op pensioen kunnen gaan, maar hij besliste toen om nog een tijd verder te werken.