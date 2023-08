Louis Naeyaert wordt in Menen Europees kampioen. “Ongelooflijk, aan winnen had ik nooit gedacht”

Louis Naeyaert is in Menen Europees kampioen over de middelafstand geworden. De 27-jarige Bruggeling haalde het voor Jonathan Wayaffe en Dieter Comhair, een Belgisch podium dus. Bij de vrouwen finishte Liesbeth Verbiest, die lange tijd uitzicht had op de tweede plaats, als vierde.

Christophe De Keyser, die als topfavoriet van start ging, liet er in de zijarm van de Leie geen gras over groeien. De in Portugal verblijvende Overijsenaar telde na het zwemmen al veertig seconden voorsprong op de eerste achtervolgers. Nog een halve minuut later volgde Louis Naeyaert, die echter tijdens het fietsen mooi kon aansluiten bij de achtervolgende groep van vijf met daarbij Dries Matthys, Tom Vaelen, Jonathan Wayaffe en de Nederlander Milan Brons. Maar Naeyaert wilde duidelijk meer. Nog voor de laatste wissel nam hij zelfs de leiding over om met een voorsprong van een minuut aan de afsluitende halve marathon te beginnen.

“Zoals verwacht moest ik na het zwemmen uitpakken met een remonte”, vertelde een dolgelukkige Naeyaert. “Ik heb toen allicht wat kruit verschoten, want na een tijdje moest ik het tempo wat terugschroeven. Maar dat ik op tien kilometer van de wissel De Keyser te pakken zou krijgen, was buiten alle verwachtingen. In de loopfinale vreesde ik een terugkeer van een snelle loper als Wayaffe, maar ik bleef aan de leiding. De laatste kilometer was voor mij een ongelooflijke ervaring. Dit nog mogen beleven had ik echt niet verwacht. En dan als winnaar het blauwe tapijt mogen oplopen, dat was gewoon te gek voor woorden. Voor de start hoopte ik op top tien, droomde ik van het podium als hoogst haalbare, maar aan winnen had ik nooit gedacht. Mijn zege voelde daarenboven als een eerbetoon aan mijn vrouw, met wie ik deze zomer in het huwelijk trad. Nu staat de triatlon van Knokke op mijn agenda, later op het seizoen wil ik in Brugge mijn eerste marathon lopen.”

Dubbel gevoel

Bij de Age Groupers werd Devlin Derudder nummer één in de groep M25. Lennert Cappan pakte achter Merten Breye zilver in de categorie M20. In de Open Race ging de zege naar Pamphiel Pareyn voor Vincent Van de Walle.

Bij de vrouwen was de Deense Camilla Pedersen het snelst uit het water. Jonie Vanhoutte en Liesbeth Verbiest volgden op iets meer dan twee minuten in twaalfde stelling. Eens op de fiets zette Verbiest de achtervolging in. Bij het volgend meetpunt kwam de atlete uit Wielsbeke als vijfde door op anderhalve minuut van de Nederlandse Diede Diederiks, die intussen de leiding had overgenomen. Bij de start van de halve marathon was Verbiest zelfs al naar de tweede plaats opgeschoven. Die riante positie kon Verbiest jammer genoeg niet meer aanhouden. Ze finishte uiteindelijk als vierde. Jonie Vanhoutte legde beslag op de elfde plaats.

“Een dubbel gevoel”, luidde de eerste reactie bij Verbiest. “Enerzijds ben ik heel tevreden met de vierde plaats op een EK, anderzijds heb ik toch lang in een medaille geloofd. Na het zwemmen heb ik een mooie remonte kunnen maken, wat op een glooiend parcours met soms stevige wind geen sinecure was. Maar ik beschikte vandaag over goede fietsbenen. Onderweg werd ik ook stevig aangemoedigd door mijn talrijk opgekomen supporters en dat deed echt deugd. Over drie weken neem ik in Knokke deel aan de 70.3 Ironman, maar ik vermoed dat ik nog beter tot mijn recht kom in het nog langere werk. Daarom kijk ik vooral uit naar mijn tweede Ironman nu in oktober in het Portugese Cascais.”

Tank leeg

“Dit was niet direct waar ik op gehoopt had”, klonk het bij Vanhoutte. “In de eerste fietsronde hoopte ik nog een en ander te kunnen goedmaken, maar daarna viel ik alleen. In het lopen heb ik nog geprobeerd om een stuk dichter te komen, maar de tank was jammer genoeg leeg. Nu volgt nog de race in Knokke. Mijn debuut op een volledige Ironman staat zeker op mijn planning, maar dat zal eerder iets voor volgend jaar zijn.”