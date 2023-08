“Dit betekent heel veel, voor mij en het team”: emotionele Andreas Kron eert overleden Tijl De Decker met overwinning in Vuelta

Met zijn handen naar de hemel gericht kwam Andreas Kron over de finish in een uitgeregend Barcelona. Na een late uitval won hij de tweede rit in de Vuelta. Een overwinning die hij opdroeg aan de overleden Tijl De Decker. “Toen ik het nieuws vernam, brak mijn hart.”

Met nog negen kilometer te gaan kon de strijd om de ritzege losbarsten. Het peloton telde dan nog een renner of 20. Op de slotklim naar Montjuïc deed Andreas Kron een gooi naar de ritzege met een indrukwekkende aanval. De Deen dook solo de afdaling in, kreeg het in de oplopende laatste kilometer nog even moeilijk, maar hield uiteindelijk knap stand.

Een enorm deugddoende overwinning voor Lotto Dstny, dat deze week afscheid moest nemen van Tijl De Decker. De 22-jarige renner van het Development Team liet op 22-jarige het leven na een tragisch ongeval op training.

Bij het overschrijden van de finish wees Kron naar de hemel. “Dit betekent heel veel. Voor mij en het team”, aldus de Deen. “Toen het nieuws vernam, brak mijn hart. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn eerste winst in een grote ronde zou opdragen aan mijn overleden moeder, maar het team gaat momenteel door een heel moeilijke periode en daarom wil ik deze zege heel graag opdragen aan Tijl. Mijn mama zal even moeten wachten, maar die tweede zege komt er hopelijk snel aan.”

© AFP

Voor de 25-jarige Kron is het de mooiste overwinning uit zijn carrière. Een overwinning waarvoor hij regen en wind moest trotseren. “De slechte weersomstandigheden zorgden voor een lastige en gevaarlijke dag op de fiets, maar ik geloofde vanochtend al in de overwinning. Ik was toen al enorm gefocust. Met de natte wegen en ook de neutralisatie zouden er kansen komen en persoonlijk heb ik enorm hard gewerkt richting deze Vuelta”, vervolgde Kron. “Ik moest verstek geven voor de Tour en om nu terug te komen op dit niveau, met een eerste etappezege in een grote ronde, betekent heel veel voor mij.”

Van Eetvelt: “Het is dubbel”

Lennert Van Eetvelt, bezig aan zijn eerste grote ronde, was in volle finale nog van waarde voor zijn Deense ploegmaat. “Bij het ingaan van de plaatselijke ronde zat ik heel ver. Ik wist niet of ik er nog voor moest gaan. Maar uiteindelijk heb ik toch besloten te helpen. Ik was verbaasd dat ik nog vooraan raakte en ik nog zo’n goede benen had. Dat had ik totaal niet verwacht.”

Ook de gedachten van Van Eetvelt waren bij de overleden De Decker. Beide beloftevolle renners deelden niet alleen dezelfde leeftijd, ze kenden elkaar ook vrij goed. “Het zijn heel speciale dagen. Mijn hoofd zit niet echt meer in de Vuelta, maar ergens anders. Ik leef een beetje in een roes. In een aparte wereld. Winnen voelt raar, na wat er gebeurd is. Het is dubbel. Het is geweldig dat we hebben gewonnen, dat de druk er meteen af is voor onze ploeg. Ik gun Andreas dit ook zo hard. Hij werkt er hard voor. Hij is zo gefocust. Andreas aan de overwinning kunnen helpen, voelt ook als een overwinning voor mezelf. Maar aan de andere kant: het doet er niet echt toe. Het is maar koers. Het brengt niemand terug. Ik hoop dat we nu wat vreugde beleven, maar ik hoop ook dat we niet vergeten wat er is gebeurd.”

Het is opmerkelijk, de mentale veerkracht waarmee de piepjonge Van Eetvelt ondanks alle emoties rondrijdt. “Deze Vuelta is nu bijzaak geworden voor me. Misschien helpt dat om niet echt veel druk te zetten op mezelf. En gewoon te genieten van de momenten die ik in de koers heb. Ik denk dat ik pas na de Vuelta goed zal beseffen wat er is gebeurd.”

Door het overlijden van Tijl De Decker schrapt het Development Team van Lotto Dstny een paar koersen. De Memorial Danny Jonckheere en de Flanders Tommorow Tour worden zo van het programma gehaald. Zondag namen ze ook niet deel aan de Memorial Bjorg Lambrecht.