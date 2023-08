Vastgoedgigant Evergrande bouwt verlies af

De zwaar met schulden beladen vastgoedgigant Evergrande heeft zijn verlies in de eerste helft van het jaar teruggedrongen. Het nettoverlies bedroeg 33 miljard yuan (4,19 miljard euro) voor de periode van januari tot en met juni. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om een verlies van 66,4 miljard yuan.

Het Chinese vastgoedconglomeraat kwam in 2021 in de problemen toen de Chinese autoriteiten hun controle over de vastgoedsector aanscherpten. Het concern heeft meer dan 300 miljard dollar schulden. Sinds januari vorig jaar werkt het aan een herstructurering, waarbij schulden zouden kunnen omgezet worden in obligaties.

Peking heeft intussen maatregelen aangekondigd die de vastgoedsector in het land, die erg belangrijk is voor de Chinese economie, er weer bovenop moet helpen.