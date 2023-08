STVV gaat thuis onderuit tegen Cercle Brugge en blijft met 1 op 9 achter

Zoals aangekondigd startte Zion Suzuki tussen de palen bij STVV. Geen Daniël Schmidt in de kern bij de Kanaries wegens transferitis. Muslic koos dan weer voor de elf die Standard klopten. Doelpuntenmaker Alan Minda begon tegen de Rouches op de bank en dat veranderde op Stayen dus niet.

© Dick Demey

Vrije man vinden

STVV startte in de intussen gekende stijl. Combinerend van achteruit. Cercle probeerde de Kanaries meteen vast te zetten, maar het was Sint-Truiden dat de eerste kans in mekaar knutselde. Hashioka besloot naast. Cercle antwoordde met een schuiver van Siquet, zo moest Suzuki een eerste keer plat. Koita en Fujita vuurden allebei op het doel van Warleson, voorlopig zonder succes. STVV speelde nadien met vuur door in de eigen zestien te blijven combineren. Ooit moet het eens fout lopen, maar goed: het is nu eenmaal de opdracht van coach Fink om op die manier de vrije man te vinden. Suzuki liet het leer in zo’n combinatie onder de voet glippen. Gelukkig voor STVV slechts een corner.

Cercle stapelde de hoekschoppen op, vooral Hashioka kopte telkens goed weg. De West-Vlamingen bleven druk zetten. Steuckers en Kaya werden stevig bewaakt en raakten lange tijd niet onder de greep van de rechtstreekse tegenstanders uit. Na een goeie actie van Koita lukte het dan toch een keer. De pass van Steuckers was te zwak. Delorge en Fujita bleven het onderspit delven op het middenveld. Koita lag wel op de loer voor STVV, maar het doelpunt kon aan beide kanten vallen. Godeau moest de geklopte Suzuki ter hulp schieten om de 0-1 te vermijden.

© Dick Demey

Onder niveau

De eerste doelkans na rust was opnieuw voor Cercle. Deman zette zich centraal goed door, de trap op doel zoefde over. Cercle dicteerde nu helemaal de wetten op Stayen: Gboho botste op Suzuki, Godeau lag in de weg van Denkey. Pas op het uur kwam STVV er eindelijk nog een keer uit via de klaarkijkende Delorge. Weer was Hashioka de man die op doel zou trappen. Over. Cercle bleef de sterkste ploeg en vond de vrijstaande Somers. Die kreeg tijd om Suzuki te vloeren: 0-1. Verdiende voorsprong voor de bezoekers. STVV van slag en luttele minuten later strafte Denkey met een versnelling Truiens balverlies af: 0-2.

Fink reageerde met een driedubbele wissel. Geen mens die nog geloofde in de kentering. De doelpogingen van STVV bleven uit. Cercle trof nog paal en lat, een zwaardere afstraffing werd maar nipt vermeden. Te veel STVV’ers bleven onder niveau. De Kanaries blijven na de eerdere mooie competitiestart achter met 1 op 9.

© Dick Demey

© Dick Demey