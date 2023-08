Fakkelinstallatie leidt tot ongeruste oproepen voor brandende windmolen in Paal

Zowel politie als brandweer hebben zondagnamiddag meerdere meldingen gekregen van een brandende windmolen in Paal. De hulpdiensten rukten uit maar al snel bleek het te gaan om de vlam van een fakkelinstallatie die zwarte rook verspreidde in de omgeving van de windmolens in de industriezone.

Petrochemische bedrijven hebben een affakkelinstallatie. Via die hoge torens worden gassen verbrand die vrijkomen bij processen in het bedrijf, het kan gaan om onderhoudswerken of storingen. De gassen worden via die schouw op een gecontroleerde manier geëvacueerd.

De vlam die zondagnamiddag gepaard ging met zwarte rook verontrustte heel wat mensen. Ze belden ongerust naar de hulpdiensten omdat ze dachten dat een windmolen vuur had gevat, en zo leek het ook vanuit de verte. De hulpdiensten konden snel huiswaarts keren toen bleek dat het vrijgekomen gassen werden verband via de fakkelinstallatie.

