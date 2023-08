Miley Cyrus heeft spijt van ruzie met Sinéad O’Connor over ‘Wrecking Ball’-videoclip: “Ik wist niet dat haar mentale toestand zo fragiel was”

De clip van ‘Wrecking Ball’, waarin Miley Cyrus naakt op een sloopkogel zingt, wordt binnen twee weken al tien jaar oud. Maar de vete die toen ontstond met zangeres Sinéad O’Conner is Cyrus na een decennium nog niet vergeten. “Ik had niet verwacht dat andere vrouwen zich tegen mij zouden keren”, vertelde Curys deze week tijdens een ABC special.

Ook op de VMA’s zorgde Miley in 2013 voor controverse door onder andere te twerken en haar kruis aan te raken. — © REUTERS

Na jarenlang in de huid van Hannah Montana te zijn gekropen, vond Miley Cyrus dat het in 2013 tijd was om het brave imago écht achter zich te laten en naakt op een sloopkogel te kruipen voor de Wrecking Ball-clip. Haar grote inspiratie voor de clip was niemand minder dan zangeres Sinéad O’Connor. De toen 20-jarige Miley zou zich namelijk gebaseerd hebben op de visuals van ‘Nothing compares 2 U’.

Maar dat vond de Ierse zangeres allesbehalve een compliment. O’Conner besloot een open brief te schrijven waarin ze Cyrus duidelijk maakte dat er “niets cools is aan hamers te likken in je videos” zoals de Amerikaanse zangeres in de clip doet. Ook niet cool volgens O’Conner: “Je talent verdoezelen door je te laten pimpen door de industrie. Geen van de mannen die daar je lonken geeft ook maar iets om je. Laat je niet voor de gek houden.”

Geestelijke gezondheid

Cyrus vertelde ABC dat ze toen wel controverse en tegenkanting verwacht had. Maar dat andere vrouwen haar zouden neerhalen, dat had ze niet verwacht. “En al zeker niet van vrouwen die eerder in mijn schoenen hebben gestaan”, klinkt het.

Na de open brief besloot Miley Cyrus een screenshots van eerdere tweets van O’Connor te delen en de vergelijking te maken met Amanda Bynes. De voormalige Nickelodeon-ster worstelde toen publiekelijk met haar geestelijke gezondheid. O’Connor sloeg terug: “Je post tweets die twee jaar oud zijn. Die door mij geplaatst zijn toen ik onwel was en hulp zocht zodat het lijkt alsof ze recent zijn. Door dit te doen bespot je mij en Amanda Bynes voor het hebben van geestelijke gezondheidsproblemen en voor onze zoektocht naar hulp”.

“Ik had geen idee van de fragiele mentale toestand waarin ze verkeerde. Ik was ook maar 20 jaar oud. Ik kon mentale ziektes slechts tot op een zekere hoogte begrijpen en het enige wat ik zag was dat een andere vrouw me vertelde dat dit niet mijn idee was”, aldus Cyrus.

Eigen keuzes

“Ik werd al zo lang veroordeeld voor mijn eigen keuzes dat ik uitgeput was. Ik kon eindelijk mijn eigen keuzes maken, eigen beslissingen nemen en dat van me wegnemen, dat kwetste me.” Miley bracht vervolgens het lied “Wonder Woman”, dat ze opdroeg aan Sinéad O’Connor. De Ierse zangeres overleed eind juli op 56-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak werd nog niet gegeven.

O’Connor is decennialang zeer open geweest over haar strijd met psychische aandoeningen en was zelf ook niet schuw van controverse: na haar optreden tijdens Saturday Night Live besloot de zangeres een foto van de paus te scheuren, voor velen een schok.

Eerder vorige maand schreef ze nog op Facebook dat ze verhuisd was naar Londen en bezig was met het afronden van een album. Ze zou in 2024 weer gaan toeren.

(Lees verder onder de foto)

© Getty Images

Cyrus bracht vrijdag haar nieuwste lied ‘Used to be young’ uit. In een post op Instagram vertelt de zangeres dat het nummer gaat over “het eren van wie we geweest zijn. Houden van wie we zijn en vieren wie we zullen worden.”

“Ik ben trots als ik aan mijn verleden denk en blij als ik aan de toekomst denk. Ik ben dankbaar voor mijn trouwe fans die mijn dromen dagelijks waarmaken. Ik ben oprecht dankbaar voor de stabiliteit van jullie standvastige steun. Dit lied is voor jullie”, aldus Miley.