Op de Europalaan in Pelt is ingebroken in een huis. Bij thuiskomst stelden de bewoners vast dat het schuifraam open stond. Het is niet duidelijk wat er werd gestolen.

In de Dorpsstraat in Overpelt is zondagmorgen rond 4 uur een inbraakpoging vastgesteld. Bewoners stelden vast dat een man aan hun deur prutste.