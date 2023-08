Een prachtig eerbetoon aan Tijl De Decker! Andreas Kron wint tweede rit in Vuelta na bizarre finale waarin Evenepoel en co het peloton laten lopen

Rood: Andrea Piccolo (Ita)

Groen: Andreas Kron (Den)

Bollen: Matteo Sobrero (Ita)

Wit: Andrea Piccolo (Ita)

Hoe kwam de zege tot stand?

Net als gisteren was het hevig aan het regenen in en rond Barcelona, wat het begin was van een bewogen ochtend in de Vuelta. De organisatie liet weten de tijdsopname te nemen op de top van de slotklim, op 3,6 kilometer van de aankomst. Remco Evenepoel uitte zijn ongenoegen, want de renners hadden gevraagd de tijdsopname te plaatsen aan de voet van de slotklim. Daar had de organisatie dus eerst geen oren naar, maar ze gaven uiteindelijk toch toe: de tijd voor het algemeen klassement zou worden opgenomen op negen kilometer van de aankomst, nog voor de technische finale in Barcelona. De aankomststrook stond op de middag ook even onder water, maar dat euvel werd snel opgelost.

Vijf renners trokken in een uitgeregende beginfase meteen ten aanval. Andrea Piccolo (EF-EasyPost), Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), Javier Romo (Astana) Joel Nicolau (Caja Rural) en Jetse Bol (Burgos-BH) maakten zich op voor een dagje in de vroege vlucht. Voor toptalent Oscar Onley (dsm-firmenich) duurde zijn eerste grote ronde welgeteld anderhalve dag, want hij stapte onderweg af.

In de laatste 35 kilometer lagen heel wat rotondes op het parcours en dat zorgde voor de nodige nervositeit. Op een van de eerste rotondes was het al meteen van dat: een renner van UAE Team Emirates ging op het gladde wegdek onderuit en nam Primoz Roglic mee in zijn val. Vingegaard en Evenepoel maanden de rest van het peloton aan tot kalmte, waarna de boel even werd lamgelegd. Roglic kon zo al bij al makkelijk terugkeren.

Door die ‘neutralisatie’ hadden de overgebleven vluchters (Romo en Piccolo) terug anderhalve minuut voorsprong te pakken. De ploegen die voor de ritzege wilden gaan, verhoogden terug het tempo. Zo steeg ook de nervositeit in het peloton, met valpartijen tot gevolg. Rode trui Lorenzo Milesi ging tegen de vlakte en moest zo al na een dag afscheid nemen van zijn rode trui. Doordat de tijdsopname op negen kilometer van de aankomst lag, was dit wel een gouden kans voor Piccolo op de rode trui. De Italiaan stond op zes seconden van de leidersplaats en kwam met achttien seconden voorsprong op het peloton aan de tijdsopname. De rode trui was de zijne, tenzij een renner van dsm-fimenich of Movistar - de eerste twee ploegen van de ploegentijdrit - de bonificatieseconden op de top van de klim (3) en aan de finish (12) nam.

De tijd voor het algemeen klassement was opgenomen en dus lieten de klassementsmannen - inclusief Evenepoel, Vingegaard en Roglic - zich gezamenlijk uitzakken, alsof er onderling overleg was gepleegd. De strijd om de ritzege kon nu echt losbarsten, met nog een twintigtal renners in het peloton. Op de slotklim naar Montjuïc deed Andreas Kron een gooi naar de ritzege met een indrukwekkende aanval. De Deen dook solo de afdaling in, kreeg het in de oplopende laatste kilometer nog even moeilijk, maar hij hield toch stand. Op dag twee is het dus meteen raak voor Lotto Dstny! Zo pakt de Belgische ploeg een mooie overwinning in enorm moeilijke tijden. De tweede plaats was voor Kaden Groves, Andrea Vendrame werd derde. Morgen mag Piccolo zijn roze trui van EF Education-EasyPost inruilen voor een rood exemplaar van de Vuelta.

Wat deden de Belgen?

Evenepoel kreeg op iets minder dan honderd kilometer van de aankomst af te rekenen met een lekke band en geraakte zo achterop, maar met de steun van vijf ploegmaats werd het gat snel gedicht. Bij de val van Roglic toonde hij zich samen met Vingegaard de patron van het peloton door tot kalmte aan te manen.

Lennert Van Eetvelt behoorde in de finale tot de allersterksten en stopte in de laatste kilometer af in functie van zijn ploegmaat, wat Kron uiteindelijk de zege opleverde. Onze landgenoot werd zelf nog achtste. Ook Kobe Goossens maakte een goede indruk en werd tiende.

Wat deden de favorieten?

Roglic ging op een van de vele rotondes tegen de grond, zonder al te veel erg. De tijdsopname voor het algemeen klassement gebeurde op negen kilometer van de aankomst, dus hoefden de favorieten zich eigenlijk niet druk te maken in de finale en konden ze nog voor de slotklim laten lopen. We kregen dus geen eerste gevecht tussen de klassementsmannen.

Verder nog iets dat u moet weten?

* Matteo Sobrero is de eerste bergkoning in deze Vuelta. Op de eerste beklimming van de dag, de Coll de Sant Bartomeu, kwam Romo als eerste boven, wat goed was voor drie punten. Nicolau (2 punten) en Sobrero (1 punt) scoorden ook. Op de Coll d’Estenalles was Sobrero zijn medevluchter Romo te snel af en dus hadden beide renners zes punten. Aangezien de Italiaan eerst bovenkwam op de hoogst gecategoriseerde helling, neemt hij de leiding in het bergklassement.

* Morgen wacht al de eerste bergrit in deze Vuelta. De aankomst ligt in Andorra, waar heel wat renners thuis zijn. Ook Remco Evenepoel kent het daar, want na zijn wereldtitel tijdrijden verbleef onze landgenoot een week in de dwergstaat.