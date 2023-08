Max Verstappen evenaart record van Vettel met 9 overwinningen op rij: “Kippenvel voor de start”

Wie anders dan Max Verstappen heeft de GP van Nederland gewonnen? Een regenbui in de allereerste ronde zette het thuisidool even op achterstand, maar zette dat in geen tijd recht. In de slotfase kon ene rode vlag en een herstart voor zeven rondjes hem niet deren. Het was zijn negende zege op rij, een evenaring van het record van Sebastian Vettel.

Verstappen blijft foutloos

Je kan Max Verstappen (25) veel kwaliteiten toedichten, maar in deze reeks van negen overwinningen op rij valt vooral op hoe hij foutloos blijft. Altijd de juiste focus, altijd het juiste evenwicht tussen aanvallen en op safe spelen, nooit de minste concentratiestoornis.

In Zandvoort bleef hij zaterdag heel cool in moeilijke kwalificaties. “Een opwarmrondje en dan een snelle ronde zal volstaan”, zei hij resoluut. Om dat vervolgens vlekkeloos uit te voeren. Ook zijn race was afgemeten, haarscherp en foutloos, in alle omstandigheden, in elke herstart.

“Niet gemakkelijk, er moesten veel juiste keuzes gemaakt worden”, zei Verstappen. “Maar de sfeer was ongelooflijk. Nat of droog, de mensen bleven feesten. Ik had kippenvel bij het volkslied voor de start.”

Sergio Perez liet zich op foutjes betrappen. — © AP

Red Bull helpt Verstappen

Verstappen kwam in de beginfase op achterstand. In ronde 1 begon het al te regenen. Sergio Perez ging na die openingsronde al binnen voor regenrubber. Verstappen was gezegd dat de lichte regen snel zou opdrogen, maar moest een ronde later toch pitten. Dat sloeg hem 13 seconden terug. Hij beende Perez snel weer bij, maar dan was het toch wat ongemakkelijk hoe Red Bull de situatie aanpakte. Normaal krijgt de rijder op kop de eerste pitstop, maar nu werd Verstappen binnengeroepen voor Perez. Door die undercut nam Verstappen de leiding over. “Heeft Max een undercut gedaan”, vroeg Perez vertwijfeld. Red Bull trekt duidelijk de kaart van zijn kopman. Ongemakkelijk maar ergens begrijpelijk, gezien de foutjes die de Mexicaan andermaal maakte. Perez werd van de tweede plaats naar de derde gezet omdat hij te snel gereden had in de pitlane.

Liam Lawson — © Red Bull

Lawson overleeft zijn auditie

Niemand zegt neen tegen een F1-debuut en dus stapte Liam Lawson met plezier in de AlphaTauri van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Maar het ging altijd moeilijk worden, zonder trainingen op vrijdag en met wisselvallig weer. Lawson kwalificeerde zich als laatste en toen hij na één ronde binnen kwam voor regenbanden liep hij meteen tien seconden straftijd op omdat hij een andere rijder gehinderd had. Lawson toonde lef toen hij de Ferrari van Charles Leclerc ging aanvallen, net voor die opgaf met een kapotte vloer. Uiteindelijk eindigde de Nieuw-Zeelandse rookie op de 13de plaats. Volgende week in Monza krijgt hij een eerlijkere kans.