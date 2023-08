Spekgladde wegen zorgen voor valpartijen bij de vleet: Primoz Roglic tegen de grond, ook pech voor Remco Evenepoel

De tweede etappe van de Vuelta werd geteisterd door heel wat valpartijen. De hevige regenval had voor spekgladde wegen gezorgd en dat hadden de renners geweten. Primoz Roglic was bij een van de vele valpartijen betrokken. En ook Remco Evenepoel kreeg vandaag te maken met pech.

Halfweg de etappe werd Remco Evenepoel plots op achterstand gemeld. Wat bleek: de Belgisch kampioen was lekgereden en moest samen met vier ploegmaten een dikke minuut op het peloton dichtrijden. Punaises op het parcours zouden de boosdoener geweest zijn.

Met de finale in zich kreeg er opnieuw een favoriet te maken met pech. Op een rondpunt schoven een vijftal renners onderuit. Daarbij ook Primoz Roglic. De Sloveen kon gelukkig wel weer snel vertrekken. In de tussentijd maande Jumbo-Visma het peloton aan om het wat rustiger aan te doen. Ook Evenepoel gebaarde om even te wachten.

En de val van Roglic was niet de laatste. Want even later gingen er in een scherpe bocht opnieuw heel wat renners tegen de grond.