Van “Belisia favoriet” tot “titel komt niet op bestelling”: dit mogen we verwachten van de Limburgse amateurclubs

Woensdag wordt in eerste nationale en tweede afdeling de competitie op gang getrapt. Wat mogen we van de Limburgse clubs in de nationale voetbalreeksen verwachten? En wat verwachten de coaches zelf? Wij stelden de trainers in de laatste rechte lijn voor de competitiestart drie dezelfde vragen. 1. Hoe is de voorbereiding verlopen? 2. Wie zijn de titelfavorieten? 3. Wat verwacht je van je eigen ploeg?