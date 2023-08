Wout van Aert na zege met 9 (!) minuten voorsprong in eerste gravelrace: “Op het WK gravel ga ik voor de titel”

LEES OOK. Wout van Aert rolt concurrentie op in eerste gravelkoers en wint met negen minuten voorsprong

Wout van Aert kondigde pas laat aan dat hij zaterdag zou starten in de UCI Gravel World Series-manche in Houffalize. De kopman van Jumbo-Visma zakte louter voor de fun naar de Ardennen af en op dat vlak loste de wedstrijd zijn verwachtingen helemaal in. “Het was een uitdagend parcours”, zei Van Aert. “Ik wist niet goed wat ik moest verwachten. Het was niet altijd even makkelijk om rechtop te blijven. Het wedstrijdverloop mag dan misschien saai lijken, maar het is uitdagend. Je moet niet alleen op je fiets blijven, je moet ook uit je doppen kijken om niet lek te rijden en geen fouten te maken. Er zit veel meer afwisseling in dan in een wegwedstrijd.”

Ook naar EK Gravel?

Van Aert lijkt overtuigd en zegde ook al toe voor het WK Gravel op 8 oktober in Veneto. Of hij een week eerder ook aan de start verschijnt van het EK Gravel – dat in Leuven doorgaat – is nog niet zeker. “Het smaakt zeker naar meer. Dit is een leuke afwisseling, ook om op training te doen. Ik was al langer jaloers op andere renners die vaker zulke wedstrijden konden meepikken. Ik heb er een trainingsweekend in de Ardennen van gemaakt. Ik sliep in een hotel dat alle faciliteiten heeft om perfect te trainen.”

Uiteindelijk stond er dus geen maat op Van Aert die er een demonstratie van maakte en ver voor de rest over de meet kwam. “We waren al snel weg met een groepje van vijf of zes renners. Mede door pech van anderen bleven we nog met drie over. Bergop had ik plots een gaatje en dan heb ik voor mijn eigen tempo gekozen. Of ik hier vertrouwen uit put? Goh, op het WK zal het deelnemersveld uit veel meer profs bestaan, maar dat mijn materiaal tip top in orde is, dat neem ik wel mee naar dat WK.”

Eerst start Van Aert nog in de Tour of Britain (3-10 september) en het EK op de weg in Drenthe (24 september), zijn resterende doelen op de weg. Pas daarna volgt het WK Gravel. “Ik kijk er naar uit om daar mijn seizoen te eindigen. Ik wil er proberen zo goed mogelijk te doen en voor de titel te gaan. De honger is nu alleen maar groter. Ik heb me echt geamuseerd en soms is dat ook eens belangrijk.”