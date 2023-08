Netanyahu zweert golf van geweld in Arabische gebieden met “ijzeren vuist” aan te pakken

De Israëlische regering overweegt om de autoriteiten toestemming te geven om verdachten in de Arabische gemeenschappen in het land administratief aan te houden. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu zondag meegedeeld. Het land heeft af te rekenen met een golf van geweld in de Arabische gebieden.

“We zullen een ijzeren vuist hanteren, waarbij gebruik kan worden gemaakt van administratieve beperkingen of aanhoudingen om deze moorden te stoppen”, verklaarde Netanyahu tijdens een vergadering met zijn ministers.

Arabische inwoners komen al wekenlang op straat om het uitdijende geweld in hun gemeenschappen aan de kaak te stellen. Volgens mediaberichten vielen er dit jaar reeds 157 doden, meer dan dubbel zoveel als een jaar eerder. De Arabische minderheid maakt zowat twintig procent van de Israëlische bevolking uit.

Netanyahu omschreef de golf van geweld als “een nationale plaag”. “We hebben het gros van de georganiseerde misdaad geëlimineerd in de Joodse sector en dat is ook wat we van plan zijn in de Arabische sector”, klonk het.

Met een administratieve aanhouding kunnen Israëlische autoriteiten iemand uit veiligheidsoverwegingen zes maanden of zelfs langer vasthouden zonder een aanklacht te formuleren. Deze controversiële maatregel werd tot nog toe hoofdzakelijk gebruikt tegen Palestijnen in de bezette gebieden.