Inhuldiging oorlogsmonument in de wijk Sinnich

Teuven-Voeren

Dit jaar is 80 jaar geleden dat in het gehucht Sinnich in het kerkdorp Teuven, op 17 augustus 1943, een Amerikaanse bommenwerper cashte. De tien bemanningsleven van dit ‘vliegend fort’ konden toen het vliegtuig tijdig verlaten. Yves de Secillon, een inwoner van Teuven die naar de plaats van de crash ging om eventueel hulp te bieden, kwam door de ontploffing van het vliegtuig om het leven. Op zaterdag 26 augustus werd onder ruime belangstelling een herinneringsmonument plechtig onthuld. Veel jongeren en tal van Voerenaars waren onder de indruk van dit moment waarbij drummers, blazers van de schutterij Sint-Martinus uit Sint-Martens-Voeren samen met Rinus Stalmeijjer met Highland Cathedral (op doedelzak) ook een muzikaal eerbetoon brachten. Ook was er een bloemenhulde. EH Jef Lemmens zegende het monument.