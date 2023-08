Nationale crisisoverleg moet politieactie Zuidstation maandag evalueren

Het Nationaal Crisiscentrum organiseert maandag een tweede crisisoverleg. Daarbij is het de bedoeling om de grootschalige politieactie in het Brusselse Zuidstation te bespreken en te evalueren. De coördinatievergadering zal plaatsvinden in het Nationaal Crisiscentrum aan de Hertogstraat in Brussel. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Zaterdag werd onder impuls van de Brusselse politiezone Zuid en het kabinet Binnenlandse Zaken een grootschalige politieactie georganiseerd binnen en rondom het station Brussel-Zuid. Daarbij werden een zestigtal mensen opgepakt, zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Verlinden aan Belga. “In totaal zijn er 56 arrestaties uitgevoerd, waarvan 47 voor mensen die illegaal in het land verbleven, vijf mensen die geseind stonden bij de ordediensten, en de overigen voor verstoring van de openbare orde en dronkenschap”, laat het kabinet Verlinden verstaan.

© BART DEWAELE

De mensen die illegaal in het land verblijven en zijn gearresteerd, werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Er werden ook nog een aantal daklozen naar het ziekenhuis gebracht voor medische verzorging”, duidt het kabinet.

Hoewel het kabinet-Verlinden van oordeel is dat “er een duidelijk signaal gegeven is aan de reizigers en de buurtbewoners dat hun bekommernissen werden gehoord” en het volgens haar ook buiten kijf staat dat “acties zoals zaterdag zich in de toekomst zeker nog zullen herhalen en hun nut hebben”, wijst ze op het feit dat de grootschalige politie-interventie in het drukst bezochte station van het land niet de duurzame oplossing is die nodig is voor “de echte problematieken van illegaliteit, daklozen, verslavingen, hygiëne en verouderde en verloederde infrastructuur”.

Maandag komt het Nationaal Crisiscentrum opnieuw samen om de gevolgen van deze grootschalige actie te evalueren en te bespreken. Deze coördinatievergadering in de schoot van FOD Binnenlandse Zaken heeft als bedoeling alle betrokken autoriteiten samen te brengen en concrete maatregelen uit te werken op korte, middellange en lange termijn.