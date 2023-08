Matej Mohoric sprint naar winst in laatste etappe Renewi Tour, eindzege van Tim Wellens komt niet meer in gevaar

Mateh Mohoric heeft de slotrit van de Renewi Tour gewonnen. Na een sprint was hij de beste van een klein groepje. Tim Wellens is de eindwinnaar van deze vijfdaagse rittenkoers.

Wie dacht dat het er in eigen land rustiger aan toe ging, was mis! Niet enkel in de Vuelta, ook in de Renewi Tour kwam er protest vanuit het peloton. In de slotrit hield het peloton plots de benen stil op het lokale parcours in Bilzen. Uit protest tegen het parcours, dat ze “te gevaarlijk” vonden. Het peloton weigerde verder te rijden.

“Het parcours is in de finale veel te gevaarlijk”, gaf Yves Lampaert nog snel mee alvorens terug op de fiets te springen. “De wegen zijn veel te smal en daardoor ook niet verantwoord. Alle renners namen unaniem de beslissing om te stoppen. Dat we zo eensgezind zijn is best mooi. En het toont aan dat iedereen dezelfde mening heeft.” De organisator luisterde naar de renners: de tijd voor het algemeen klassement zou opgenomen worden op 5,5 kilometer van de aankomst.

Elitegroepje

En dus trok het peloton zich terug op gang. De slotrit was pittig genoeg om nog voor verschillen te zorgen, dus was de eindzege van leider Tim Wellens allesbehalve veilig. Jasper Philipsen opende de finale door op de Keiberg aan te vallen. Zijn onderneming droeg niet ver, maar daarna zou het niet meer stilvallen in het peloton, dat al sterk uitgedund was. Een groep van zo’n vijftien renners ging de laatste twintig kilometer in, met daarbij heel wat mooi volk: onder andere Tim Wellens, Arnaud De Lie, Florian Vermeersch, Matej Mohorič, Mike Teunissen, Jasper Stuyven, Matteo Trentin, Stan Dewulf, Marc Hirschi, Florian Sénéchal, Yves Lampaert, Søren Kragh Andersen en Jasper Philipsen waren van de partij.

Voor Wellens lag zijn finish op 5,5 kilometer van de aankomst, waar de tijd voor het algemeen klassement werd opgenomen en hij dus zijn eindzege veilig kon stellen. Op de brede baan richting dat punt kwam onze landgenoot niet meer in de problemen, Wellens stak de eindzege op zak en zette zich meteen van kant. Dus restte er nog maar één vraag: wie wint de slotrit?

Peloton komt nog akelig dicht

In de kopgroep stokte de samenwerking wat, dus kwam het peloton - onder aanvoering van Jumbo-Visma - nog akelig dicht. Jasper De Buyst zette zich op kop van de kopgroep in functie van De Lie en Vermeersch en zo begonnen ze met een handvol seconden voorsprong op het peloton aan de laatste hindernis van de dag: de Keiberg.

Een aanval van Sénéchal leverde niets op, ook een counter van Kragh Andersen werd tenietgedaan. De Deen zette zich dan maar op kop in functie van Philipsen, maar hij ging zo hard tekeer dat het achter hem scheurde. Philipsen was niet mee, dus probeerde Stuyven het met een late aanval. Kragh Andersen haalde ook de Belg terug, maar leek te vergeten dat Philipsen niet mee was. Hij probeerde het nog met een lange sprint, maar werd geremonteerd door Mohorič en Trentin. Die twee gingen zij aan zij de laatste vijftig meter in, maar het was de Sloveen die nog het meeste jus in de benen had en de sprint kon winnen. Trentin werd tweede, Kragh Andersen vervolledigde het podium.