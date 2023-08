Straffe beelden van valwind op Mallorca: dakbedekking vliegt door de lucht

“Een valwind, of downburst in het Engels, wordt vaak verward met een tornado”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Maar het zijn twee verschillende fenomenen. Een valwind ontstaat heel hoog in de bui en gaat gepaard met wind die effectief naar beneden valt en daardoor fors gaat versnellen. Windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur worden vaak gehaald, wat zo veel druk oplevert dat alles wat loszit, meteen gaat vliegen.”

Het ontstaan van zo’n valwind heeft te maken met de aanvoer van koudere lucht op grotere hoogte boven een zeer warme Middellandse Zee. “Die interactie is traditioneel goed voor zeer hevige regen- en onweersbuien met alles erop en eraan”, aldus Roose. “Het geldt ook als een voorbode voor nog meer stormgeweld en onweders in het najaar.”

Nog niet voorbij

Niet alleen Mallorca wordt momenteel getroffen door noodweer. Sinds zaterdag is er op meerdere plaatsen in het Middellandse Zeegebied extreem weer uitgebroken. Zaterdag was dat bijvoorbeeld ook al het geval in het noordoosten van Spanje, in delen van Italië en in het zuiden van Duitsland. “En ook de komende dagen ziet het er niet goed uit”, zegt Roose. “We gaan de komende uren en dagen allicht nog straffe beelden zien uit de Alpen, Italië en Zwitserland. Weermodellen voorspellen in Zwitserland tot wel 200 liter neerslag per vierkante meter. Lokaal zijn zelfs modderstromen mogelijk.”

Toch is het niet overal kommer en kwel aan de Middellandse Zee. “Het meest rustige zomerweer heb je momenteel in Griekenland, Turkije, Portugal en het zuiden van Spanje. Daar is veel minder kans op een dergelijk onweer. Wie nog een reisje wil boeken naar de zon, doet dat best naar daar.”