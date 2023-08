Dit hebt u al gemist in de Vuelta: een boze Evenepoel, een wispelturige organisator en een onder water staande aankomststrook

De derde etappe in de Vuelta nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Barcelona losbarst.

Organisatie luistert eerst niet, maar dan wel naar Remco Evenepoel

De tweede dag in de Vuelta begon zoals de eerste dag geëindigd was: met een Remco Evenepoel die niet te spreken is over de (beslissingen van) de organisatie. Gisteren was het late startuur en bijgevolg gebrekkige zichtbaarheid de boosdoener, vandaag was het de tijdsopname die voor ophef zorgde. “Wij vroegen om de tijdsverschillen nog voor de klim op te nemen (wegens de hevige regen en technische finale, red.), maar ze willen nog altijd niet luisteren naar ons. Na gisteren denk ik dat we iets meer respect verdienen van de organisatie, maar het lijkt alsof ze nog steeds niet willen luisteren naar ons. Dus ja, een nieuwe dag in het paradijs… “, aldus een duidelijke gefrustreerde Evenepoel. Op beelden was te zien hoe ook Jonas Vingegaard bij Enric Mas, de Spaanse topper, verhaal ging halen over het al dan niet neutraliseren van de laatste kilometers.

Even later kwam dan toch het bericht van de organisatie: de tijdsopname voor het klassement wordt opgenomen op negen kilometer van de aankomst, ruim voor de slotklim. Al liggen er op de top van de slotklim wel nog 3, 2 en 1 bonificatieseconden voor het grijpen. Benieuwd welke invloed dat heeft op de beslissing van de klassementsrenners om al dan niet te laten lopen na de tijdsopname.

Finish onder water

Wie dacht dat de problemen door de nieuwe tijdsopname opgelost zouden zijn, kwam bedrogen uit. Op X verschenen beelden van de finish in Barcelona en dat zag er op z’n zachtst gezegd zorgwekkend uit. De laatste rechte lijn stond namelijk volledig onder water. Zou de tweede rit dan - letterlijk en figuurlijk - volledig in het water vallen? Neen! Op een half uurtje tijd hadden ze de aankomststrook volledig droog gekregen, we krijgen een strijd voor de ritzege.

Veel regen, weinig actie onderweg

We zouden het haast vergeten, maar er is ook al gekoerst! Er was weinig animo voor de vroege vlucht dus kregen vijf renners al snel een vrijgeleide van een uitgeregend peloton: Andrea Piccolo (EF-EasyPost), Matteo Sobrero (Jayco-AlUla), Javier Romo (Astana) Joel Nicolau (Caja Rural) en Jetse Bol (Burgos-BH) trotseren het slechte weer in de kop van de koers. Veel regen, maar weinig actie dus!