KV Kortrijk pakt op speeldag vijf eerste punt van het seizoen: “We verdienden misschien nog iets meer”

KV Kortrijk is na vijf speeldagen af van de nul. De Kerels wisten gisterenavond een punt te pakken tegen Standard. Pas in de laatste twintig minuten van de match kreeg het de gelijkmaker om de oren. “Dat ze een doelpunt maken op hoekschop doet pijn. Het is een situatie die we altijd moeten controleren.”

KV Kortrijk - Standard was een vroege kelderkraker. Beide clubs misten hun seizoensstart volledig en wilden hun eerste zege van de competitie boeken. Echter moesten ze zich beiden tevredenstellen met een puntje. “Na vier nederlagen op rij is het niet gemakkelijk om zo’n reactie te tonen”, zei KVK-coach Edward Still na de match. “Ik ben trots op de inzet van mijn spelers. We hadden enkele kansen om de match te winnen, maar Standard kwam na de pauze goed uit de kleedkamers. Dankzij de steun van de supporters hebben we dat puntje gepakt. Ze waren uitstekend en dat doet deugd om te zien. Voor hen is het ook niet gemakkelijk geweest. Ze moesten maandenlang wachten op nieuws en bleven ons steunen. Dat maakt hen geweldig. Ik beloof hen de komende weken iets terug te geven.”

De verdediging van KV Kortrijk slikte voor de wedstrijd tegen Standard 13 doelpunten in vier wedstrijden. Tegen de Rouches stond de defensie beter georganiseerd. “Het systeem van de coach was een beetje hetzelfde als vorige week”, aldus Joao Silva. “Enkel verdween Wasinski uit de ploeg en nam Mehssatou zijn plaats in. Tegen Eupen werkte het ook, maar waren we ongelukkig in de afwerking en waren zij goed op de tegenaanval. Het was voor mij ook geen pretje om tegen een spits als Kanga te spelen. Hij weegt op een verdediging en test je echt. Toch denk ik dat ik een prima job gedaan heb. Het is alleen jammer dat we een doelpunt slikken op hoekschop. Dat was een situatie die we altijd moeten controleren.”

“Het was misschien wel de beste wedstrijd van KV Kortrijk dit seizoen”, aldus de Portugees. “In Gent speelden we ook goed, maar nu pakken we dat punt. Dat doet deugd. We nemen deze prestatie mee in onze gedachten naar volgende week. Opnieuw een heel belangrijk duel op het veld van Leuven. Misschien verdienden we vandaag wel wat meer, maar achteraf moet je eruit leren. Deze prestatie leert ons dat we ons kunnen meten met een ploeg zoals Standard. Daarnaast ben ik tevreden over mijn eigen wedstrijd en ik wil de match van onze doelman ook zeker eens aanhalen. Vandenberghe is een keeper waarop een verdediger blindelings kan vertrouwen. Hij stuurt goed bij en coacht je. KV Kortrijk mag blij zijn met zo’n doelman.”