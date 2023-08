Peloton zet voet aan grond in Renewi Tour: “Het parcours in Bilzen is echt gevaarlijk”

Consternatie in het Renewi-peloton. Bij de doortocht aan de streep zette het peloton voet aan grond voor een protestactie tegen het gevaarlijke parcours. Na een onderhoud van een twintigtal minuten werd beslist de wedstrijd in te korten en de tijdsregistratie op vijf kilometer van de streep stil te zetten.

Straf beeld: een groepje renners met onder anderen leider Tim Wellens, Jasper Stuyven, Yves Lampaert en Matteo Trentin discussieert met de UCI-commissarissen over het te gevaarlijke parcours. Het gaat hem over de bochtige en smalle straatjes waar men moet passeren.

“If we don’t push it, nothing will happen”, luisteren we Matteo Trentin achteraan in het peloton af. Het is op twee dagen tijd ook het tweede incident dat zich voordoet. In de Vuelta barstte vulkaan Evenepoel uit, toen hij en zijn team Soudal-Quick Step in nagenoeg donkere en doornatte Barcolonese straten hun ploegentijdrit moesten afwerken.

“Het parcours is echt wel gevaarlijk”, kijkt de stakende Milan Fretin op zijn gemak toe. “Het is niet onderscheidend genoeg om alles op een lint te zetten en in kleine groepjes naar de meet te komen. We vrezen voor erge gevolgen als we en massa naar de streep stormen.”

Maatregelen

Een en ander komt neer op de volgende maatregelen. De tijdsregistratie stopt op vijf kilometer van de streep en ook de groene kilometer en bonusseconden worden geschrapt.

Tim Wellens mocht het peloton inlichten over de maatregelen. Wellens: “Het peloton is eensgezind aan deze staking begonnen. We zullen zien of de maatregelen helpen.”