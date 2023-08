Lichaam in verre staat van ontbinding aangetroffen in hotelkamer in Baarle-Hertog

Het levenloze lichaam werd aangetroffen in een van de kamers van Den Bonten Os in Baarle-Hertog. — © RTV

Er is zaterdag een levenloos lichaam aangetroffen in een van de kamers van hotel Den Bonten Os in Baarle-Hertog, meldt RTV. Het lichaam zou zich al in een verre staat van ontbinding hebben bevonden.