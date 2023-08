Onlangs nog beledigd om haar gewicht, nu krijgt voormalig toptennisster Jelena Dokic andere verwijten: “Zwijg als je niets te zeggen hebt”

Jelena Dokic, voormalig nummer vier in het vrouwentennis, is nog maar eens het slachtoffer van online verwijten. Nadat ze eerder dit jaar al bespot werd omwille van haar gewichtstoename, kreeg ze het nu hard te verduren omwille van haar “opschepperig” gedrag.

In januari van dit jaar werkte Jelena Dokic, de in Joegoslavië geboren Australische, als commentator tijdens de Australian Open. Toen kreeg ze heel wat online haat te verwerken omdat ze niet meer zo scherp stond als toen ze nog tenniste. “Ik kan niet geloven dat ik dit opnieuw moet bespreken”, schreef ze toen op Instagram. “Ik schaam me weer voor mijn lichaam door al die walgelijke reacties. Dit is een serieus probleem waar vrouwen voortdurend mee te maken hebben. Ik heb het al vaker gezegd en zeg het nu opnieuw: stop met commentaar te geven over mijn gewicht. Het is niet aardig.”

We zijn nog maar een paar maanden verder en Dokic is opnieuw het slachtoffer van een pak negatieve reacties. Wel om een heel andere reden deze keer.

De voormalige toptennisster deelde eerder deze week enkele foto’s van haar vakantie met haar 150.000 volgers op Instagram. Een van de foto’s toonde hoe Dokic genoot van een vlucht in business class. “Ik voel me opgeladen en hersteld”, zo schreef ze erbij.

Hoewel de reacties overwegend positief waren, regende het toch ook opnieuw beschuldigingen aan haar adres. Velen vonden haar “opschepperig” en “niet nederig”. Ook nu zag Dokic zich genoodzaakt om in haar pen te kruipen. “Ik ben een groot voorstander van het volgende: als je niets aardigs te zeggen hebt, zeg dan helemaal niets.”