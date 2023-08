Revanche op zichzelf en wereldkampioen Duitsland: Red Lions rechten de rug met brons op EK hockey

De Red Lions hebben het EK hockey met een bronzen medaille en een goed gevoel afgesloten. De Belgische hockeymannen wonnen zondag in de kleine finale verdiend van wereldkampioen Duitsland in eigen huis met 2-0. Voor de Lions is het brons de achtste medaille op een rij op een groot internationaal toernooi. Sinds Rio 2016 ging België op elk EK, WK en Olympische Spelen met eremetaal naar huis.

De kleine finale van het EK stond voor de Red Lions in het teken van revanche. Op zichzelf na de domweg uit handen gegeven halve finale tegen Nederland (2-3). Op tegenstander Duitsland na de verloren WK-finale tegen de Duitsers in januari. Het mocht niet verbazen dat de Belgische hockeymannen als een raket aan hun match om het brons begonnen.

De eerste minuten drong Duitsland een beetje aan, maar nadien was het al België wat de klok sloeg. De regerende wereldkampioen werd weggeblazen in het eerste kwart. Vier Belgische strafcorners - waarvan eentje uitstekend gepareerd door doelman Stadler - en een loeier van Denayer op de lat: Duitsland leek met veel geluk zonder tegendoelpunt het einde van het eerste kwartier te halen. Tot Nelson Onana de bal in doel devieerde vlak voor het einde van het eerste kwart. Dik verdiend. Het derde doelpunt op dit EK van de jonge aanvaller, die bij zijn debuut op een internationaal toernooi bewezen heeft uit te zullen groeien tot één van de sterkhouders van de ploeg.

© BELGA

Hetzelfde spelbeeld in het tweede kwart: dominantie en kansen voor de Red Lions, die verschillende keren stuitten op de ijzersterke Duitse keeper Stadler. Maar ook die had geen verhaal toen een kwieke Van Aubel het snelst reageerde op een uithaal van Dohmen: 2-0. België mocht na hun allicht beste eerste helft op dit EK tevreden de rust in.

De tweede helft was er vooral eentje van rustige controle. De les van de halve finale tegen Nederland was geleerd: eens op voorsprong vooral geen domme fouten maken. Dat lukte zondag voortreffelijk. Geen nonchalance meer, wel de focus van het team dat twee jaar geleden olympisch kampioen werd in Tokio. Het slotoffensief(je) van Duitsland bracht België nooit echt in de problemen. Dat doelman Vanasch pas vijf minuten voor tijd zijn eerste ballen moest pakken zegt genoeg. In het slot raakte De Kerpel nog de lat.

© BELGA

Opeenvolgende medailles voor Red Lions op grote toernooien

Olympische Spelen 2016: zilver

EK 2017: brons

WK 2018: goud

EK 2019: goud

EK 2021: brons

Olympische Spelen 2021: goud

WK 2022: zilver

EK 2023: brons

© BELGA

© BELGA