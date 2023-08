“Genetische analyse van lichamen bevestigt dood van Wagner-baas Prigozjin”, zegt Russische onderzoekscommissie

Een privévliegtuig, dat minder dan een halfuur eerder was opgestegen in Moskou en op weg was naar Sint-Petersburg, stortte woensdag in de vooravond neer nabij het dorp Kuzhenkino in de Tver-regio, zo’n 60 kilometer ten noordwesten van Moskou. Geen van de tien inzittenden overleefden de crash, bevestigde het Russische ministerie van Noodsituaties al snel.

Eveneens woensdag werd al gemeld dat Jevgeni Prigozjin, voormalige leider van de Russische Wagner-militie, op de vlucht had gezeten en dus ook om het leven gekomen was. En ook Wagner-oprichter Dmitry Oetkin behoorde tot de slachtoffers, zo luidde het.

De bevoegde Russische onderzoekscommissie lijkt hun overlijdens nu te bevestigen, al kon de informatie nog niet onafhankelijk worden geverifieerd. “Op basis van genetisch onderzoek zijn alle identiteiten van de tien slachtoffers vastgesteld”, luidt het zondag bij de onderzoekscommissie. “Ze komen inderdaad overeen met de namen op het vluchtformulier.”

“Tot op de bodem”

De Russische president Vladimir Poetin leek donderdag zijn dood te bevestigen door zijn deelneming te betuigen aan Prigozjins familie. Hij zei ook dat onderzoek moest uitwijzen wat er juist met zijn voormalige vertrouweling Prigozjijn, die twee maanden geleden met zijn huurlingen tegen het Kremlin in opstand kwam, gebeurd was. “Dat zal tijd kosten”, benadrukte Poetin. Hij beloofde dat het onderzoek “tot op de bodem” zal gaan.