Zwitserland blokkeert overdracht van 95 tanks naar Oekraïne

Afgelopen juni werd een deal gesloten dat het Zwitserse staatsbedrijf RUAG 95 van zijn Leopard 1-tanks aan Duitsland zou verkopen, die dan vervolgens naar Oekraïne gestuurd zouden worden. Voorlopig staan de tanks echter geparkeerd in het Italiaanse Gorizia, zo meldt de Zwitserse publieke omroep RSI. De Zwitserse regering blokkeert de overdracht momenteel omwille van hun neutraliteitsbeleid.

Op een foto van RSI zijn minstens 95 tanks te zien die, bedekt met groene zeilen, geparkeerd staan in een openluchtdepot in Gorizia, in het noordoosten van Italië. Het gaat om oudere tanks waarvan niet duidelijk of ze gevechtsklaar zijn of niet.