Patrick Lefevere over chaotische toestanden in het donker na openingsrit Vuelta: “We zijn dan ook een waanzinnige sport hé”

In het peloton en op sociale media blijft de chaotische openingsrit in het donker van de Vuelta nazinderen, zeker ook omdat Remco Evenepoel gisteren woedend reageerde voor de camera’s en zelf een microfoon wegsloeg. Maar bij hem en zijn ploeg Soudal-Quick-Step is de rust al lang wedergekeerd. Onze man zocht ploegbaas Patrick Lefevere op, die op zijn manier het relaas deed van gisterenavond.

Dat de omstandigheden van gisterenavond pure waanzin waren, lacht de ploegbaas van Soudal-Quick-Step op zijn eigen manier weg. “We zijn dat gewoon in de wielersport, we zijn dan ook een waanzinnige sport hé.” Ook Lefevere betreurt wat er gisterenavond gebeurde, al toont hij ook begrip. “De organisatie heeft de weersomstandigheden natuurlijk niet in de hand. We zijn hier toegekomen toen het 40 graden was en veel te warm was en plots slaat het volledig om en zitten we hier met toestanden die aan een slechte film doen denken.”

Al snapt hij ook de woede bij bijvoorbeeld zijn poulain Remco Evenepoel. “Voor ons was het jammer dat de renners in het donker moesten rijden. Ze wisten soms ook niet goed of ze links of rechts moesten rijden. Of Remco nog kwaad is? Nee, dat is over in een paar minuten. Dat is even die adrenaline na de aankomst, maar ik heb hem aan de ploegbus gezien was hij al terug aan het lachen.”

Lefevere wil ook niet echt de schuld leggen bij de Vuelta-organisatie, al zag hij misschien wel een oplossing. “Aan het weer kon niemand iets veranderen. Maar de rit kon wel een uur eerder begonnen zijn. Als je die foto’s ziet dat ze in het donker toekomen, zegt dat genoeg.”