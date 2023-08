Hermien Peters en Lize Broekx kwalificeren zich met vierde plaats op WK Kajak Sprint voor Olympische Spelen

Hermien Peters en Lize Broekx zijn zondag als vierde geëindigd in de finale van de K2 500 meter op het WK kajak sprint in het Duitse Duisburg. Daarmee kwalificeerden ze zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Zaterdag dwong ook al Artuur Peters, broer van Hermien, een olympisch ticket af door zesde te worden in de finale van de K1 1.000 meter.

Peters en Broekx kwamen halfweg als zesde door en schoven in de eindfase nog twee plaatsen op. Dat volstond ruimschoots om de top zes en de kwalificatie voor Parijs binnen te halen.

De wereldtitel was voor de Denen Emma Jorgensen en Frederikke Matthiesen in 1:39.85. Zij wonnen voor de Polen Martyna Klatt en Helena Wisniewska (1:40.82) en de Duitsers Paulina Paszek en Jule Hake (1:41.59). Peters en Broekx finishten in 1:42.04.

Op de Spelen van Tokio in 2021 werd het Limburgse duo negende en laatste in de A-finale.

Eerder op de dag kwamen Artuur Peters en Bram Sikkens als derde over de aankomst in de B-finale van de K2 500 meter, goed voor een twaalfde plaats in de eindstand.