“Dit mag zich niet herhalen”: Adam Hansen van rennersvakbond wil andere regels rond late starttijden na chaos in ploegentijdrit

De chaos voor, tijdens en na de ploegentijdrit in de Vuelta blijft beroeren. Adam Hansen tweette tijdens de race al dat hij er weer wat agendapunten bij heeft om aan de UCI voor te leggen. De voorzitter van de rennersvakbond CPA moet alweer in actie komen voor de veiligheid van de renners. Hij gaat aansturen op een nieuwe regel in het UCI-reglement aangaande late starturen.