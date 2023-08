Grote ogen voor poedelnaakte streakers op Zondagsmarkt in Genk: “Ode aan Willy”

Het levert op z’n minst een glimlach op, maar zeker ook heel wat verbaasde blikken. Dat was zondag niet anders toen vijf streakers café Camargue verlieten om - op drie zonnebrillen en een pet na - in hun pure doorheen het centrum te lopen. Vlak voor het startschot gingen de klokken van de Sint Martinuskerk nog even te keer, al is de kans niet groot dat het een met het ander gerelateerd kan worden. Applaus aan het vertrekpunt en verder. Niet alleen voor hun stunt, maar ook omdat die opgedragen werd aan de recent overleden Willy (Chris Jans), een cultfiguur die in het verleden meermaals deelnam aan de actie en kon rekenen op een massaal grote vriendenkring. De primus van het rijtje van vijf droeg een foto met een beeld van Willy tijdens het drafje door het centrum. Een ontroerend moment ook bij de aankomst waar het vijftal werd opgewacht met een spandoek met daarop RIP Willy. Zo maakte ook dit jaar Willy postuum deel uit van de traditie. (cn)

© Chris Nelis