Zelf moet hij misschien ook wat meer killer spelen: waarom Marc Brys het Leuvense tij ook na de domper tegen Eupen nog kan keren

Ook al kan het onder de dynamische Duitser Florian Kohfeldt fris voetballend KAS Eupen straks een revelatie worden in de Jupiler Pro League, verliezen Am Kehrweg beschouwt elke club nog altijd als een blamage. Voor OH Leuven is dat niet anders en de gezichten van het bestuur en van CFO Ariël Jacobs spraken zaterdagavond boekdelen en stonden op onweer. Dit leeg geplukte OHL is op zoek naar zichzelf en uiteraard wordt dan de coach geviseerd. Ook Marc Brys ontsnapt er niet aan.