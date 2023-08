Tweede Vueltarit belooft opnieuw chaos door hevige regen: straat in startplaats staat volledig onder water, gevaarlijke afdaling vlak voor finish: Organisatie grijpt in en laat tijden opnemen op top slotklim

De openingsdag van de Ronde van Spanje in Barcelona werd zaterdag overschaduwd door de hevige regenval, de vele crashes en de invallende duisternis. Ook op de tweede dag van de Vuelta mag men chaotische weersomstandigheden verwachten. Opnieuw finisht de rit in Barcelona, waar het al de hele dag regent. Maar ook in startplaats Mataro kent men problemen.

Het regent al de hele ochtend pijpenstelen in Barcelona, waar het Vueltapeloton rond 17u30 moet gaan finishen. Voorspeld wordt dat het ook de hele dag nog blijft gieten in Barcelona. Het gaat daarbij om grote neerslaghoeveelheden. Wat het extra gevaarlijk maakt is dat de stad net uit een lange periode van hitte en droogte komt. Dat zorgt traditioneel voor een spekglad wegdek, wat we zaterdag tijdens de tijdrit al konden waarnemen. Bovendien nam ook de temperatuur een fikse duik: na dagenlang temperaturen ruim boven de 30 graden gaat het zondag nog amper boven de 20 graden. In combinatie met de hevige regen is dat dus niet super.

De tweede Vuelta-etappe is er eentje van 181 kilometer van Mataro naar Barcelona. Onderweg liggen drie gecategoriseerde beklimmingen, waarvan vooral de laatste al de eerste verschillen kan betekenen voor het klassement: de beklimming van Montjuic ligt op drie kilometer voor de finish, dat is een helling van net geen kilometer. Op de top van Montjuic ligt bovendien ook nog een bonificatiesprint, waar 3, 2 en 1 bonificatieseconden te verdienen vallen.

Thomas wil vroegere tijdsopname, organisatie past deels aan

De Vuelta-organisatie moest knopen moeten doorhakken. Op enkele uren van de start stond een straat in startplaats Mataro namelijk volledig blank. Die straat maakt deel uit van de officieuze start. Maar ook voor de aankomst moest de organisatie een belangrijke beslissing nemen. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) vroeg namelijk om de tijdsopname op zes kilometer van de meet vast te leggen in plaats van op drie kilometer. Er ligt op het einde namelijk een gevaarlijke technische afdaling, wat in combinatie met de spekgladde wegen voor veel chaos kan zorgen. Een vroegere tijdsopname zou voor iets minder risico zorgen. De Vuelta-organisatie gaat deels mee in dat verhaal. De tijdsopname wordt inderdaad vervroegd, maar niet tot op zes kilometer van de meet. De tijdsverschillen zullen vastgelegd worden op de top van de Monjuic, op 3,6 kilometer van de aankomst. Bonificatieseconden op de top en aan de meet worden wel nog steeds meegerekend.

De hevige regen in startplaats Mataro: