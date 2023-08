Dieven slaan toe op 2.350 meter hoogte, op plek waar alleen ervaren bergbeklimmers kunnen komen

De dieven klommen naar een hoogte van 2.350 meter en doorkruisten kloven op smalle staalkabels, allemaal om een donatiebox te stelen. De box is eigendom van de plaatselijke klimclub, die instaat voor het onderhoud van de Gemmi-pas boven het dorp Leukerbad, de langste beschermde klimroute van Zwitserland.

Opmerkelijk is dat de box alleen toegankelijk was voor de meest ervaren klimmers. De genomen route, een zogeheten ‘via ferrata’, staat gecategoriseerd als niveau 5, het moeilijkste niveau. Er moet serieus geklommen worden via ladders en smalle staalkabels die in de verticale rotswand zijn vastgeschroefd.

“Wat voor mensen zijn dit?”, schreef de klimclub op Facebook. “We beheren de via ferrata zonder dat we ervoor betaald worden. We vragen niets in ruil en nu heeft iemand het geld dat gedoneerd werd voor het onderhoud gestolen.”

(lees verder onder de Facebook-post)

Bruut geweld

Bij de klimclub denken ze dat de diefstal ruim op voorhand gepland moet zijn. “Ze waren niet alleen goede klimmers, uitgerust met alle benodigde klimmaterialen, maar ze hadden ook gereedschap mee om de donatiebox met bruut geweld open te breken.”

Het lijkt erop dat de dieven vervolgens met hun buit de klim naar de top van de Dauberhorn (op 2.941 meter hoogte) hebben voortgezet.

Achterhalen wie de daders zijn, zal niet evident worden. De afgelopen dagen was het perfect klimweer in de regio en veel bergbeklimmers maakten van de gelegenheid gebruik om de ‘via ferrata’ te gebruiken.

Hoeveel geld er precies werd ontvreemd, is niet duidelijk. Volgens clublid Richard Werlen gaat het minstens om 400 à 500 Zwitserse frank, ofwel zo’n 420 à 520 euro.

Sherlock Holmes

De Gemmi-pas zal tot slot mogelijk een belletje doen rinkelen bij de fans van Sherlock Holmes. De Zwitserse pas wordt genoemd in het verhaal ‘The final problem’, waarin Sherlock Holmes de pas eerst oversteekt en vervolgens bij de Reichenbach-watervallen zijn beruchte ontmoeting heeft met zijn aartsvijand professor Moriarty.