Commotie rond vermeende slag onder gordel: Brit Daniel Dubois “voelt zich bestolen”, Oekraïner Usyk verlengt z’n wereldtitels

Oleksandr Usyk stapte gisteren in de ring van de Poolse Wroclaw Arena met maar één doel: zijn WBA-, IBF- en WBO-wereldtitels bij de zwaargewichten verlengen. De 36-jarige Oekraïner slaagde in zijn opzet en sloeg zijn 11 jaar jongere uitdager Daniel Dubois na negen rondes tegen het canvas, al voelde hij zich achteraf bestolen. In ronde vijf had hij Usyk onderuit gemept, maar de ref oordeelde dat het om een onreglementaire stoot - slag onder de gordel - ging en liet Usyk bekomen, waarna de Oekraïner het afmaakte.

Niet de overwinning van Usyk is daags na de kamp met Daniel Dubois hét gespreksonderwerp, wel de vermeende slag onder de gordel die Dubois in ronde vijf uitdeelde aan de Oekraïner. Usyk ging neer, maar de scheidsrechter oordeelde dat de slag van Dubois onreglementair was en gaf de titelverdediger tijd om te bekomen.

Oordeel zelf: reglementair of niet?

Daarna was het tijd aan Usyk om het af te maken. In ronde zeven wankelde Dubois een eerste keer, twee ronden later gaf Usyk hem de genadeklap. Usyk, sinds 2021 koning van de zwaargewichten, kon het niet laten en moest zijn tegenstander na afloop nog wat jennen. “Ik heb zijn kracht niet gevoeld, alleen in mijn ballen”, sneerde hij. Verder maakte hij weinig woorden vuil aan de kamp, de Oekraïner zat in zijn gedachten al bij een volgend doel. “Ik ben morgen klaar voor Fury (Tyson Fury, de WBC-kampioen, red.). Maar of hij ook wil? Dat weet ik niet”, zei de Oekraïner. Eerdere onderhandelingen voor een gevecht tussen beiden liepen spaak.

Bij Daniel Dubois zat de nederlaag diep na afloop, omdat de Brit zich zwaar bestolen voelt. “Hoe was dat onder de gordel? Dit was een overwinning voor mij”, claimde Dubois, die het hier niet bij zal laten. Zijn promotor Frank Warren zei na afloop meteen stappen te gaan ondernemen, ze claimden ook alvast een rematch. Of die er komt valt nog af te wachten.