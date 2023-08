‘Arrogante’ Nederlandse bondscoach haalt nogmaals uit naar Red Panthers na EK-finale: “Er wou maar één team hockeyen en dat waren niet de Belgen”

België en Nederland zullen nooit beste vrienden worden in het hockey. Ook niet na de verloren EK-finale van de Red Panthers tegen de noorderburen. Naar aanloop van de EK-finale haalde hij al uit naar onze nationale hockeyvrouwen, omdat hij niet onder de indruk is over hun spel. Overigens ook niet ná de door Nederland gewonnen EK-finale: “Als je 3-1 achterstaat, dan doe je toch je handschoenen uit en ga je boksen?”