Renners moesten na openingsrit in Vuelta zonder licht door drukke verkeer terug naar ploegbus: “Ongelooflijk dat hier geen ongelukken gebeurd zijn”, ook Thomas De Gendt CPA-voorzitter Adam Hansen misnoegd

De openingsrit van de Vuelta blijft nazinderen. Nadat Remco Evenepoel al misnoegd was over de omstandigheden van de ploegentijdrit - de renners zagen niets door combinatie hevige regen en donker - heeft ook Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA, gereageerd. “Mijn lijst met zaken die gewijzigd moeten worden, is weer wat langer na de tijdrit van zaterdag.”

De ploegentijdrit waarmee de Vuelta zaterdag van start ging blijft op dag twee het grootste gespreksonderwerp. Niet zozeer vanwege het resultaat, wel door de omstandigheden waarin die afgewerkt moest worden. Aan de weersomstandigheden kon de organisatie weinig doen, zoals Remco Evenepoel gisterenavond al zei, maar dat de renners daarnaast nog eens in het donker moesten rijden maakte het alles wel erg gevaarlijk.

Dat zag ook ex-renner Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond Cyclistes Professionels Associés (CPA). “Mijn lijst met zaken die gewijzigd moeten worden, is weer wat langer na de tijdrit van zaterdag”, postte de Australiër na afloop op het platform X. Hansen moet mee zorgen voor veiligheid in de koers en zag gisteren dan ook dat er nog veel werk aan de winkel is. “Traditioneel kent de Vuelta altijd deze late start om het podium live op het nieuws te krijgen. Dit was echter de eerste keer met de huidige weerssituatie, waardoor er voor de renners een zeer slecht zicht ontstond. Dat is iets waar we nog niet eerder aan hadden gedacht.”

Zonder licht

Het zicht van de renners was erg belemmerd, maar de televisiekijker zag de renners op bepaalde momenten ook moeilijk rijden. In het wielrennen wordt er zonder fietslichten gekoerst, maar in deze situatie was dat dus erg gevaarlijk. “Deze renners zouden normaal gesproken een boete krijgen als ze in het donker rijden zonder licht aan. Dit is geen goed voorbeeld voor de jongere generatie”, aldus Hansen.

In de reacties gaat Hansen ook nog in dialoog met enkele volgers. “Op zich is het tijdstip van deze rit prima. Maar het is de organisator of de UCI die dit moet stoppen of iets moet doen halverwege de race als de (weers)omstandigheden niet zijn zoals verwacht. Niemand klaagt alleen over de tijd. Maar als je het te laat doet, loop je meer risico, en als die risico’s zich voordoen, doe dan iets. Maar dat deden ze niet. Het is niet mijn koers. Het zijn niet mijn regels. Maar zij zouden verantwoordelijk moeten zijn, vindt u ook niet?”

Ook Thomas De Gendt - met Lotto Dstny actief in deze Vuelta - reageerde op de post van Hansen. “Dit wil ik graag hieraan toevoegen: we moesten door het drukke verkeer en in het donker zonder licht terug naar de bus. In totaal zo’n 6 kilometer.” Dat beeld deelde ook Lien Crapoen, de partner van Edward Theuns. “Post-race. De renners rijden in het donker tussen het verkeer in Barcelona terug naar de bus. Zonder verlichting. Een beeld van de professionele wielersport… Ongelooflijk dat hier geen ongelukken gebeurd zijn... Donker, druk verkeer en renners overal tussen de auto’s.”

Ook Remco Evenepoel en co kwamen zonder lichtjes op de fiets aan bij de ploegbus: