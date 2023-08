Banneuxwijk verbrandt na 39 jaar opnieuw een heks

Zaterdagavond is in de Hasseltse Banneuxwijk, 39 jaar nadat dat voor het laatst gebeurde, opnieuw een heks verbrand. Meer dan 1.000 toeschouwers woonden het spektakel bij. Volgend jaar wil men naast het massaspektakel ook de Heksenstoet, 40 jaar nadat die voor het laatst uitging, opnieuw tot leven brengen.

“Doodop maar echt wel heel blij met de respons.” Voor Jan Dierckx, voorzitter van Revival Heksenfeesten maar ook tekstschrijver en regisseur van het massaspel, viel zaterdagavond een zware last van de schouders. “Of de mensen zouden antwoorden op onze oproep bleef een raadsel tot op de Heksenverbranding zelf. Toen anderhalf uur voor het spektakel startte hier al flink wat volk stond, wist ik genoeg. Onze wijk hangt echt goed aan mekaar.”

© Serge Minten

Minder leuk werd de avond voor de Alkense vroedvrouw Elen Aegten die, net als op 7 december 1540, op de brandstapel belandde. Zij werd door de inquisiteur bestempeld als zijnde een heks. Anno 2023 zou de arme vrouw meteen in beroep kunnen gaan of naar de raad van State trekken, voor de kerk van de Banneuxwijk volstond een immense weegschaal en een flink ‘beïnvloedbare’ weegmeester om haar lot te bezegelen.

© Serge Minten

Het hele verhaal goed te volgen was op het grote plein, niet evident voor iedereen. De ‘behekste’ geluidsinstallatie deed daar meteen nog een flinke schep bovenop, zodat verhaalvertelster Katrien Vaes zich het vuur uit de sloffen rende met haar microfoon om de sleutelfiguren toch duidelijk verstaanbaar bij het publiek te brengen. Het maakte allemaal deel uit van een super enthousiast gespeelde voorstelling waarin echt iedereen, van nar tot beul zijn uiterste best deed. Dat leverde bijna anderhalf uur vonken en vuur op, eindigend in een fijn wijkfeest bij De Hazelaar. Dierckx en co., zelfs Elen Aegten, hebben de Banneuxwijk weer een echte ziel bezorgd. Wij kijken al uit naar de Heksenstoet begin september 2024. De lakmoesproef van zaterdagavond toonde alvast dat men er helemaal klaar voor is.

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten

© Serge Minten

Dirk JACOBS

Foto en video: Serge MINTEN