Ex-Miss België Lenty Frans getrouwd met vriendin Leonie

“Mrs. & Mrs.” Met dat bijschrift maakt Lenty Frans op Instagram bekend dat ze - na een relatie van drie jaar - het jawoord gegeven heeft aan haar vriendin Leonie Witters. Op de bijhorende foto zien we dat beide dames gekozen hebben voor een kort wit kleedje, dat gematcht wordt met witte boeketjes.

Zaterdag vond het burgerlijk huwelijk plaats, op 2 september volgt er nog een ceremonie en een groot feest voor de familie en vrienden.

Lenty Frans, afkomstig uit het Antwerpse Sint-Lenaarts, werd in 2016 verkozen tot Miss België en werd later nog zesde in de Miss World-verkiezing. Ze leerde Witters kennen toen ze als huisarts in opleiding stage liep in het ziekenhuis waar Leonie als assistent aan de slag was. Witters is neurochirurg in opleiding.