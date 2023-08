Anna (17) en Jan Verheyen (60) nemen een sabbatjaar: “Ik ben wel saai, maar niet zo saai als papa vroeger”

Hij had het niet zien aankomen, maar zijn drie recentste films deden het niet heel goed, en dus voelde hij zich niet heel goed. Daarom zette Jan Verheyen zijn carrière in juni on hold. Samen met zijn vrouw Lien Willaert, ook regisseur, en dochter Anna neemt hij een sabbatjaar, met reizen richting de VS, Canada en Azië om uit te rusten en te herbronnen. Ook voor Anna, die in juni afzwaaide van het middelbaar, valt de time-out perfect. De tiener die samen met haar ouders de film Bittersweet Sixteen maakte, twijfelt nog aan haar studiekeuze. “Het is ook zo’n grote beslissing om te nemen als 17-jarige.” Een gesprek met vader en dochter Verheyen over omgaan met kritiek, wederzijds vertrouwen, nepobaby’s en eigen keuzes maken.