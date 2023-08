Italiaans hotel laat met chocolade bedekt bikinimodel tussen desserts liggen

Een viersterrenhotel op het Italiaanse eiland Sardinië is zwaar onder vuur komen te liggen door een stunt tijdens het avondeten. Een vrouwelijk model in bikini en bedekt met gesmolten chocolade lag een half uur lang roerloos tussen de desserts. “Sprakeloos.”

Federico Mazzieri, een HR-manager uit Milaan, was onlangs samen met zijn veertienjarige dochter te gast in het Voi Colonna Hotel in Golfo Aranci op Sardinië. Na een dagje verwennerij werden ze ’s avonds tijdens het buffet plots verrast: tussen de desserts van hun viersterrenverblijf lag een vrouwelijk model, alleen gekleed in een bikini en bedekt met gesmolten chocolade. De vrouw bleef een half uur roerloos liggen, als was ze zelf een van de toetjes.

Mazzieri wist niet wat hij zag, zo schrijft hij op LinkedIn. Zijn post, die heel wat bijval kreeg, werd ook vergezeld van een foto van het betreffende buffet. “Na een mooie dag waarin veel mensen hard gewerkt hebben om de gasten een zorgeloze dag te bezorgen, sta ik sprakeloos naar dit tafereel te kijken. Tussen de gebakjes ligt een meisje in bikini, bedekt met chocolade.”

“Standbeeld”

Toen hij zijn ontevredenheid ging uiten, kreeg de HR-manager eerst te horen dat het om een “standbeeld” ging. Wat duidelijk gelogen was. “Hoe kunnen ze op hun website pronken met waarden als traditie en innovatie en tegelijk tolereren dat een vrouw, een medewerkster van het hotel, zomaar herleid wordt tot een object?”

Ook zijn dochter reageerde erg teleurgesteld, aldus Mazzieri. “Papa, dit is klote. Dit is geen land waarin je als vrouw het maximale uit jezelf kan halen.”

Het hotel heeft zich intussen publiekelijk verontschuldigd voor de stunt. “Onze oprechte excuses. We betreuren dit incident ten zeerste. We ondernemen onmiddellijk actie om dit constructief aan te pakken en om ervoor te zorgen dat geen enkele klant zich in de toekomst nog op welke manier dan ook beledigd zal voelen.”