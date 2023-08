Vandalen gooien fietsen op treinspoor in Overpelt: treinverkeer verstoord

Een trein is zondagmorgen over meerdere fietsen gereden die tijdens de nacht op het spoor waren gelegd door vandalen. De brandweer werd opgeroepen om de verhakkelde fietskaders onder de treinstellen te halen. Er zaten nog geen reizigers op de trein. Wel is het treinverkeer nadien een tijdlang verstoord geraakt.

De trein was zondag nog voor 6 uur ’s morgens op weg richting Hamont om van daaruit de eerste rit naar Antwerpen aan te vatten. In Overpelt denderde de trein over fietsen. Die waren in de loop van de nacht door onbekenden op de sporen gelegd in de omgeving van Heggestraat en Houtmolenstraat. Het ging om vijf fietsen. De trein kon op de sporen blijven maar verder rijden ging niet doordat de fietsen vast zaten onder de wielen.

Een brandweerploeg van de zone Noord-Limburg heeft de fietsen onder de trein uit gehaald. Door de aanrijding was ook een luchtleiding beschadigd. Infrabel deed de eerste herstellingen. Enkele overwegen in de buurt bleven een tijdlang dicht.

Door de schade aan de trein was de eerste treinrit niet meteen mogelijk en werden er vervangbussen ingezet. Het einde van de storing van het treinverkeer tussen Hamont en Mol wordt in de loop van de voormiddag verwacht.