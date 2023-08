Na applaus nu toch kritiek: Spaanse vrouwenbondscoach Jorge Vilda betreurt “ongepast gedrag” van bondsvoorzitter Rubiales

De Spaanse vrouwenbondscoach Jorge Vilda heeft zaterdag verklaard het “ongepast gedrag” van bondsvoorzitter Luis Rubiales te beklagen. “Ik betreur het dat onze overwinning op het WK bezoedeld werd door het ongepaste gedrag van onze voorzitter”, klinkt het in een reactie aan persbureau EFE. Dat is opvallend, want Vilda was één van de mannen die applaudisseerde toen Rubiales vrijdag speechte geen ontslag te zullen nemen.