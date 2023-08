Vijftiger op slag dood na klap tegen boom, vlak bij gedenkteken voor motorrijder

De bestuurder verloor in de bocht de controle over het stuur en botste even verder op een boom. — © jof

Bij een verkeersongeval op de Wakkensesteenweg in Tielt is zaterdagavond een 53-jarige man uit Dentergem om het leven gekomen. Hij verloor de controle over het stuur en belandde tegen een boom. Alle hulp kwam te laat.

De automobilist reed rond 20.30 uur op de Wakkensesteenweg vanuit de richting van Tielt. In een bocht in de weg verloor de man de controle over het stuur. Hij week eerst af naar links, probeerde te corrigeren maar ging rechts van de weg af. De auto belandde tegen een boom. De impact van de botsing viel volledig op de bestuurderskant en de bestuurder was op slag dood. Een dokter die toevallig passeerde, stopte om de eerste zorgen toe te dienen maar kon enkel vaststellen dat het al te laat was. Ook de toegesnelde MUG en ambulance moesten onverrichter zake terug vertrekken.

Het parket kwam ter plaatse, maar besloot geen verkeersdeskundige aan te stellen. De omstandigheden van het ongeval lijken duidelijk. De bewuste bocht in de Wakkensesteenweg waar het ongeval zich voordeed, was eerder ook al het toneel van een tragisch ongeluk. De 53-jarige man uit Dentergem liet het leven op nauwelijks 100 meter en bijna exact zeven jaar nadat motorrijder Frédéric Lazaron er gegrepen werd door een bestelwagen. De bestuurder van de bestelwagen negeerde een volle witte lijn, voerde een inhaalmanoeuvre uit in de bocht en botste frontaal op Frédéric. Op de plaats van dit ongeval staat nog steeds een gedenkteken. Nu heeft dezelfde bocht opnieuw een slachtoffer geëist.

Tijdens de vaststellingen van het ongeval was de Wakkensesteenweg geruime tijd plaatselijk afgesloten.