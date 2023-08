40 jaar nadat Linda thuis verkracht en vermoord werd, blijkt dat foto van dader in kamer van haar zoons hing

Of ze geen koffietje wilde drinken? Daarom ging Judy Butler op 4 september 1981 even langs bij Linda Slaten, haar oudere zus die een paar huizen verderop woonde in Lakeland (Florida). Omdat er niemand opendeed, besloot Judy om terug naar huis te gaan, tot ze plots zag dat er iets mis was met het raam van de slaapkamer. Judy tuurde naar binnen en slaakte meteen een gil. Haar zus lag dood op het bed, met haar jurk naar beneden getrokken en een ijzeren kleerhanger rond haar nek gedraaid.

De 31-jarige Linda Slaten, een moeder van twee, was eerst verkracht en vervolgens gewurgd, zo bleek al snel uit het onderzoek. Wie de dader was, bleef echter lang een mysterie. Haar ex-man Frank Slaten, die een voorgeschiedenis van misbruik jegens haar had, werd eerst geviseerd, later dachten de speurders ook aan haar toenmalige vriend en zelfs haar toen vijftienjarige zoon Jeffrey werd even als een verdachte beschouwd. Geen van de pistes bleek echter te kloppen en de moord op Linda Slaten werd een ‘cold case’.

DNA

Het zou bijna veertig jaar duren voor het - dankzij nieuwe technologieën - tot een doorbraak zou komen. Op basis van DNA-onderzoek kon in 2018 Joseph Clinton Mills als dader worden geïdentificeerd.

Tot grote verbijstering van Linda’s zonen Jeffrey en Timothy, want Mills was geen onbekende. Meer nog: lang voor én na de moord op hun moeder was hij hun voetbalcoach. Ze hadden zelfs zo’n goede band met ‘Coach Joe’ dat ze in hun kamer zelfs een foto van hem aan de muur hadden hangen, zo werd nu bekendgemaakt in het populaire misdaadprogramma ‘48 hours’. “Ik heb de foto van de moordenaar de hele tijd bij me in huis gehad, ik had er geen idee van”, zo getuigt Jeffrey in de documentaire. “Hij is een koelbloedig monster, dat is zeker.”

Hoewel hij de beschuldigingen eerst ontkende, pleitte Mills uiteindelijk toch schuldig aan moord en verkrachting. Hij werd tot een levenslange celstraf veroordeeld, zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating.