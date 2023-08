Invaller Kawabe behoedt Standard van rode lantaarn in Kortrijk (1-1)

Rode lantaarn Kortrijk versus ‘Lady in Red’ Standard. Twee clubs waar ook de resultaten dit seizoen donkerrood kleuren. Kortrijk verloor zijn eerste vier competitieduels, Standard deed amper beter met een 1 op 12. Er zat langs beide kanten dus wel wat druk op de ketel in het Guldensporenstadion.

Carl Hoefkens pakte uit met één verrassende keuze in zijn basiself. Marlon Fossey kreeg de rekening gepresenteerd voor zijn ontgoochelende seizoensbegin en werd op de rechtsback vervangen door Gilles Dewaele (ex-KVK). Bij Kortrijk één opvallende nieuwkomer in de basis: Sheyi Ojo, voormalig toptalent van Liverpool. Spits Avenatti miste het weerzien met zijn ex-ploegmaats door een schorsing.

© Isosport

VAR redt en frustreert Standard

Van bij de aftrap werd Standard in de verdrukking geduwd door een enthousiaste thuisploeg. Na vijf minuten met enkele halve kansen floot ref Verboomen voor een strafschop na een contact tussen Bokadi en Davies. Gelukkig voor Standard was er nog de VAR die de bal net buiten de zestienmeter liet leggen - een correcte beslissing. Ojo mikte de vrije trap in de muur.

Vijf minuten later was er ook een strafschopgeval aan de andere kant. Dønnum ging spectaculair over het been van Vandenberghe, waarna Kanga zijn schot van de lijn gekeerd zag worden en Dragus de rebound op Vandenberghe knalde. Een VAR-check voor de vermeende fout op Dønnum bracht niets op, tot grote frustratie van Hoefkens.

Price in de fout

Net toen Standard het evenwicht had hersteld, liep het tegen een tegentreffer aan. Bodart behoedde zijn ploeg eerst nog van een achterstand met een geweldige parade op een kopbal van Kadri, maar moest zich wat later toch gewonnen geven op een schuiver van Davies na knullig balverlies van Price (1-0). De jonge Noord-Ier probeerde zijn fout te herstellen met een goed balletje op Kanga; de nieuwe spits van de Rouches knalde de kans op de gelijkmaker over. Standard bleef aandringen en claimde opnieuw een strafschop voor een fout op Dragus, maar ook nu weigerde de VAR om mee te werken.

© Isosport

Na de pauze bleef Standard met het nodige beukwerk van Kanga en doelpogingen van Dønnum en O’Neill aandringen op zoek naar de gelijkmaker. Na het totale gebrek aan doelkansen in de eerste vier wedstrijden, kregen de meegereisde supporters nu wel waar voor hun geld. Academisch was het niet, maar de overgave was zeker wel aanwezig. De match bleef goed op en neer gaan met kansen aan beide kanten. Op het uur ontsnapte Standard wel aan een mogelijk fatale tweede tegentreffer toen Kadri onbegrijpelijk van dichtbij miste voor een leeg doel.

Kawabe redt Rouches

Een kwartier voor tijd kregen de Rouches dan toch loon naar werken. Een hoekschop van Dønnum waaide tot op de rechtervoet van invaller Kawabe, die niet twijfelde en in één tijd binnen trapte (1-1). Veel liet de Japanse nieuwkomer in zijn eerste weken niet zien, maar met dit doelpunt maakt hij veel goed. In het slot ging Standard nog vol voor de eerste overwinning van dit seizoen, maar uiteindelijk mocht het nog opgelucht ademhalen toen Vanheusden diep in de blessuretijd een poging van Mehssatou voor de lijn keerde.

© Isosport

Een tweede puntje én een tweede doelpunt dus voor Standard, dat tekenen van beterschap vertoonde. Maar dat de nood aan versterking hoog is om van deze ploeg een kandidaat voor de top zes te maken, blijft pijnlijk duidelijk. Kortrijk van zijn kant pakte hun eerste puntje van het seizoen en deelt nu de laatste plaats met Westerlo.

KV Kortrijk 1-1 Standard

KV Kortrijk: Vandenberghe - Mehssatou, Radovanovic, Silva, De Neve - Ojo, Sissako, Kadri, Audoor (60’ Malinov) - Bruno, Davies (75’ Mbayo)

Standard: Bodart - Vanheusden, Bokadi, Ngoy (81‘ Noubi) - Dewaele (65’ Fossey), Balikwisha, O’Neill, Price (60’ Kawabe), Dønnum - Kanga, Dragus (65’ Ohio).

Doelpunten: 14‘ Davies 1-0, 73’ Kawabe (Dønnum) 1-1

Gele kaarten: 17‘ Kanga (tackle), 91’ Vanheusden (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Verboomen

Toeschouwers: 5.813