Leider Lommel SK behoudt maximumscore na thuiszege tegen Deinze

Hoofdtrainer Steve Bould voerde geen wissels door na de eerdere zes op zes. Bij het SK Deinze van Marc Grosjean was dat ook het geval. Ex-speler Laurent Lemoine had een basisplaats bij de Oost-Vlamingen.

Matchwinnaar SalesDe eerste helft was er eentje om snel te vergeten. In een gesloten helft hielden beide verdedigingen elkaar perfect in evenwicht. Na de pauze waren de bezoekers dicht bij het openingsdoelpunt, maar woelwater Anne knalde van twee meter voor de lijn nog over het doel van De Busser. De wedstrijd brak daarna steeds verder open. Na Oost-Vlaams balverlies rukte Vancsa op en Sales prikte binnen naast Miras: 1-0. Voor de Braziliaanse flankaanvaller zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer deze zomer.

© Dick Demey

Slotoffensief DeinzeIn het slotkwartier probeerde Deinze de bakens te verzetten, maar Janssens’ poging besloot verrassend tegen de onderkant van de lat. In de slotminuut poeierde Quintero nog op de vuisten van de Busser, die zijn netten voor de derde keer op rij proper hield. Lommel SK staat door de zege met het maximum van de punten aan de leiding. Volgende week staat er een verplaatsing naar Lierse op het programma.

© Dick Demey

© Dick Demey

LOMMEL SK: De Busser - Aguilar, Amankwah, Wouters, De Grand - Granell (89’ Neven), Karim, Schoofs - Sales (82’ Talvitie), Vetokele, Vancsa.SK DEINZE: Miras - Staelens, Lemoine, Schuermans, Janssens - Quintero, De Schryver (78’ De Ridder), Hendrickx - Anne (70’ Almenara), Braken, Van Landschoot (78’ Kassimi).

DOELPUNT: 59’ Sales 1-0.

GELE KAARTEN: 18’ Lemoine (fout), 86’ Granell (tackle).

SCHEIDSRECHTER: Matonga Simonini.

TOESCHOUWERS: 1.250