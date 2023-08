Promovendus Patro stunt tegen Beveren, kapitein Corstjens duwt titelpretendent in wedstrijdslot in zak en as

Promovendus Patro zette tegen titelpretendent Beveren een stunt van formaat neer. Het was kapitein Wouter Corstjens die kort voor tijd Patro voor de tweede keer op voorsprong bracht en de Waaslanders (1 op 9) in zak en as duwde terwijl de Maaslanders met een fraaie 6 op 9 een feestelijke zomernacht indoken.

Met Pierrot voor Ferber en Bamona voor Hadj-Moussa voerde trainer Stijnen in vergelijking met de vorige wedstrijd twee wijzigingen door in de basiself. Beveren hield het op één: Luiz voor Coopman. De meer defensief ingestelde middenvelder Theo Pierrot zorgde voor een extra slot op de zo al moeilijk te kraken paarswitte kluis. Na tien minuten leek zijn inbreng helemaal een gouden zet toen hij aan de tweede paal op vrijschop Kis binnenkopte, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. Het Waaslandse gevaar bleef voor rust beperkt tot twee kopballen over doel van Koyalipou. Patro was dreigender, vooral dan op hoek- en vrijschoppen van Kis waarbij Pietermaat, Gueroui, Dansoko en Corstjens telkens gevaarlijk uithaalden.

Vroeg na rust opende Patro dan eindelijk de score toen een vrijschop van Kis in de eerste zone Gueroui bereikte die kopte naar de verste hoek waar de bal tegen de paal botste en Dansoko in de rebound binnenkopte 1-0. Sam Bruce, alleen richting doel mikte, prompt de 2-0 naast. De Decker reageerde met een dubbele wissel en na een scherpe uitbraak op rechts van Hrncar kon Koyalipou vrij snel van dichtbij gelijk stellen. Beveren verhoogde de druk maar paarswit hield stand en bleef dreigen met flanken Dansoko en Bamona. In het wedstrijdslot dan de zoveelste vrijschop van Kis die dit keer aan de tweede paal kapitein Corstjens vond die met de 2-1 het stadion deed ontploffen.

PATRO: Belin-Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis,- Pierrot, Gueroui, Pietermaat- Bamona, Sam Bruce, Dansoko..

BEVEREN: Reus, Bateau, Luiz, Koyalipou, Kyeremateng, Ismaheel, Wuytens, Geusens, Corryn, Verstraete, Goncalves.

VERVANGINGEN: 46’ Hrncar voor Kyeremateng, 54’ Servais voor Corryn en Coopman voor Luiz, 62’ Sigurdarson voor Sam Bruce, 76’ Cukur voor Geusens.

DOELPUNTEN: 48’ Dansoko 1-0, 57’ Koyalipou 1-1, 87’ Corstjens 2-1.

GELE KAARTEN: 13’ Verstraete (fout op Sam Bruce), 34’ Pierrot (fout op Verstraete), 75’ Gueroui (fout op Servais), 78’ Cukur fout op Bamona, 79’ T1 Stijnen (protest), 89’ Servais (fout op Bamona).

SCHEIDSRECHTER: Van De Velde.

TOESCHOUWERS: 3000.

